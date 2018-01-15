На 1 день.

В Екатеринбурге 15 января не работает консульство США. Это связано с федеральным праздником, который в этот день отмечают в Америке, - Днем Мартина Лютера Кинга, передает "Уралинформбюро".

Отдыхают также сотрудники посольства США в РФ в Москве, генконсульств в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Объявление об однодневном перерыве в работе организаций размещено на официальном сайте дипмиссии.

День рождение борца за права афроамериканцев, лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга в США отмечают в третий понедельник января.

Стоит напомнить, что в августе 2017 года все диппредставительства США в России из-за резкого сокращения числа сотрудников приостановили выдачу американских виз. Однако в ноябре в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке начали выдавать документы тем, кому не требовалось проходить собеседование. А с 11 декабря прошлого года консульство США в столице Урала возобновило проведение собеседований на неиммиграционные визы.

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