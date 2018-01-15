ЧМ-2018 вносит коррективы в учебный график уральских студентовСегодня в 17:17
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Каникулы отменяются.
Студенты вузов российских городов, где летом 2018 года пройдет чемпионат мира по футболу, жалуются на то, что их принуждают к досрочной сдаче экзаменов и дипломов: в мае – защита, в июне – выселение из общежитий. Об этом в telegram-канале Varlamov News (популярный блогер Илья Варламов) сообщают студенты из Екатеринбурга, Москвы, Казани и Нижнего Новгорода.
"Я студент 4-го курса, нас заранее предупредили, что все сроки смещаются, но официального приказа мы ещё не видели", - такое сообщение поступило от учащегося Уральского федерального университета (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).
Впрочем, официального подтверждения жалоба не нашла. Как пояснили "Уралинформбюро" в независимом профкоме вуза, обращений от студентов об изменении учебных планов к ним не поступало.
Но стало известно, что из-за ЧМ-2018 произойдет сокращение зимних каникул у студентов Уральского государственного медицинского университета. Здесь меняются сроки летней сессии и каникул – студенты раньше уйдут на отдых летом.
"Внесены изменения в календарные учебные графики в соответствии с законодательством РФ об образовании: предоставление обучающимся каникул во втором семестре 17/18 года в более ранний срок осуществлено посредством уменьшения длительности зимних каникул и частичного переноса последних на летний период", - сообщила официальный представитель вуза Елена Бочарникова.
Информация о том, что учащимся екатеринбургских вузов придется уступить свои общежития сотрудникам МВД, обеспечивающим безопасность на ЧМ-2018, прошла в конце октября 2017 года. Российский студенческий союз даже направил в правительство обращение с просьбой не допустить досрочного выселения учащихся из общежитий в следующем году.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В уральской столице 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.
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