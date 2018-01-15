×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Зауральским учителям отказали в полной компенсации ЖКХСегодня в 17:23

  • Текст

Будут довольствоваться выплатами.

Курганские учителя не получат полную компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Областной суд отказал в удовлетворении иска педагогов к правительству региона о признании положений закона недействующими, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Ранее учителя в сельской местности получали 100-процентную компенсацию оплаты услуг ЖКХ и дров. Но с 1 сентября 2017 года вступили в силу изменения в законе. Теперь педагогам выплачивается фиксированная ежемесячная выплата в 1 200 рублей. В суде работники школ пытались добиться отмены законодательных нововведений.

Изменения в законодательстве совпали с неверными выплатами зарплат учителям Звериногловского района. Педагоги недополучили до трети своего дохода. Выяснилось, что муниципалитет неверно распределил средства между сотрудниками школ. Область направила почти три миллиона, чтобы погасить долг по зарплате. Однако, педагоги утверждают, что так и не увидели денег, и угрожают забастовкой с 22 января.

Ранее по теме:
"Учительские" деньги вновь не дошли до курганских педагогов
Курганские власти: деньги звериноголовским учителям пришли

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×