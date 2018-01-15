Зауральским учителям отказали в полной компенсации ЖКХСегодня в 17:23
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Будут довольствоваться выплатами.
Курганские учителя не получат полную компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Областной суд отказал в удовлетворении иска педагогов к правительству региона о признании положений закона недействующими, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.
Ранее учителя в сельской местности получали 100-процентную компенсацию оплаты услуг ЖКХ и дров. Но с 1 сентября 2017 года вступили в силу изменения в законе. Теперь педагогам выплачивается фиксированная ежемесячная выплата в 1 200 рублей. В суде работники школ пытались добиться отмены законодательных нововведений.
Изменения в законодательстве совпали с неверными выплатами зарплат учителям Звериногловского района. Педагоги недополучили до трети своего дохода. Выяснилось, что муниципалитет неверно распределил средства между сотрудниками школ. Область направила почти три миллиона, чтобы погасить долг по зарплате. Однако, педагоги утверждают, что так и не увидели денег, и угрожают забастовкой с 22 января.
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