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"Мимимишкин Новый год" порадовал маленьких салдинцевСегодня в 16:22

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А Дед Мороз вручил им подарки.

В преддверии Нового года Дед Мороз корпорации "ВСМПО-Ависма" побывал в социально-реабилитационном центре Верхней и Нижней Салды. 50 мальчиков и девочек получили от зимнего волшебника сладкие подарки. Еще 70 презентов отправили в салдинское отделение общества инвалидов, сообщили "Уралинформбюро" в ВСМПО.

Для детей сотрудников корпорации "ВСМПО-Ависма" было приобретено около 10 тысяч рюкзачков с конфетами. В дополнение к ним сыновья и дочки работников градообразующего предприятия получили пригласительные билеты на новогоднее представление, постановку и организацию которого оплатило ВСМПО.

Почти 1000 малышей посмотрели спектакль "Мимимишкин Новый год" в клубе "Дружба". Еще 3 500 детей сотрудников корпорации побывали на "Новом Лукоморье" во Дворце культуры.

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