После сдачи моста.

Керченская паромная переправа продолжит работать и после ввода в эксплуатацию Крымского моста. Об этом сообщил министр транспорта региона Игорь Захаров.



По его словам, переправа будет обеспечивать перевозку пассажиров и грузов между полуостровом и Кубанью в новом формате, а количество паромов, задействованных на линии "Крым - Кавказ", возможно, будет сокращено, пишут "Известия".

Он также добавил, что автомобильное движение по мосту может быть запущено уже в середине 2018 года, так как строительные работы ведутся с опережением графика.

До этого автомобильное сообщение через Керченский пролив планировали открыть к концу 2018 года, а железнодорожное - в декабре 2019-го, передает "Уралинформбюро".

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