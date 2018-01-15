×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Керченская переправа продолжит работать в новом форматеСегодня в 17:49

  • Текст

После сдачи моста.

Керченская паромная переправа продолжит работать и после ввода в эксплуатацию Крымского моста. Об этом сообщил министр транспорта региона Игорь Захаров.

По его словам, переправа будет обеспечивать перевозку пассажиров и грузов между полуостровом и Кубанью в новом формате, а количество паромов, задействованных на линии "Крым - Кавказ", возможно, будет сокращено, пишут "Известия".

Он также добавил, что автомобильное движение по мосту может быть запущено уже в середине 2018 года, так как строительные работы ведутся с опережением графика.

До этого автомобильное сообщение через Керченский пролив планировали открыть к концу 2018 года, а железнодорожное - в декабре 2019-го, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Мост через Керченский пролив откроют до Нового года

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×