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В Верхнем Уфалее разыгрывают пригласительные в кинозал "Центра Искусств" на показ "50 оттенков свободы" - последней части эротической трилогии.

Розыгрыш, приуроченный ко Дню Святого Валентина, объявлен в группе "Верхний Уфалей" в соцсети "ВКонтакте", которая, если верить данным, размещенным в разделе "Информация", имеет отношение к местной администрации.

Как сообщается на странице паблика, победитель, выбранный 8 февраля с помощью генератора случайных чисел, сможет посетить кинотеатр в любое удобное для него время.

Стоит отметить, что фильм "50 оттенков свободы" является продолжением предыдущих лент - "50 оттенков серого" (2015) и "На 50 оттенков темнее" (2017). Последнюю часть эротической трилогии снял режиссер Джеймс Фоули по одноименной книге Э.Л. Джеймс. Съемки картины проходили в Париже и Ванкувере, а главные роли исполнили Дакота Джонсон и Джейми Дорнан, передает "Уралинформбюро".