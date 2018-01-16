После пермской резни.

После поножовщины в пермской школе в учебных заведениях РФ усилят меры безопасности. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

По ее словам, чиновниками будет проведен детальный разбор случившегося. Для анализа инцидента уже создана правительственная рабочая группа, которую возглавит министр образования Ольга Васильева, пишут федеральные СМИ.

"Такого не должно больше повториться", - отметила Голодец.

В школах уральской столицы пока что никаких особых мер безопасности не принято. В департаменте образования Екатеринбурга "Уралинформбюро" сообщили, что местные образовательные учреждения и без того нашпигованы техникой, а за порядком в них следят охранники. Единственное, что будет сделано, - увеличено количество дежурных на переменах.

Что касается школ области, то тут с безопасностью тоже все в порядке: есть "тревожные кнопки" и охранники. Если родители этими мерами недовольны, то могут самостоятельно, через родительский комитет, увеличить, например, количество охранников в школах. "Решение о необходимости дополнительных мер безопасности (найм дополнительных охранников, установка турникета и видеонаблюдения) может принимать родительский комитет образовательного учреждения. Эти охранные услуги могут быть оплачены за счет дополнительных средств", - пояснили в департаменте информполитики Среднего Урала.

А вот власти соседней Тюменской области уже инициировали проверку всех служб, обеспечивающих пропускной режим в учебных заведениях, и намерены принять меры по недопущению несанкционированного нахождения на территории школ посторонних лиц и въезда незнакомого автотранспорта.

Резня в пермской школе №127 произошла утром 15 января. По официальным данным, подрались двое подростков. Их пыталась утихомирить учительница 4 класса. В результате женщина получила ножевое ранение шеи, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Также пострадали 14 учеников, среди них - зачинщик резни. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

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