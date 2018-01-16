Голодец: в российских школах усилят меры безопасностиСегодня в 08:57
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После пермской резни.
После поножовщины в пермской школе в учебных заведениях РФ усилят меры безопасности. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец.
По ее словам, чиновниками будет проведен детальный разбор случившегося. Для анализа инцидента уже создана правительственная рабочая группа, которую возглавит министр образования Ольга Васильева, пишут федеральные СМИ.
"Такого не должно больше повториться", - отметила Голодец.
В школах уральской столицы пока что никаких особых мер безопасности не принято. В департаменте образования Екатеринбурга "Уралинформбюро" сообщили, что местные образовательные учреждения и без того нашпигованы техникой, а за порядком в них следят охранники. Единственное, что будет сделано, - увеличено количество дежурных на переменах.
Что касается школ области, то тут с безопасностью тоже все в порядке: есть "тревожные кнопки" и охранники. Если родители этими мерами недовольны, то могут самостоятельно, через родительский комитет, увеличить, например, количество охранников в школах. "Решение о необходимости дополнительных мер безопасности (найм дополнительных охранников, установка турникета и видеонаблюдения) может принимать родительский комитет образовательного учреждения. Эти охранные услуги могут быть оплачены за счет дополнительных средств", - пояснили в департаменте информполитики Среднего Урала.
А вот власти соседней Тюменской области уже инициировали проверку всех служб, обеспечивающих пропускной режим в учебных заведениях, и намерены принять меры по недопущению несанкционированного нахождения на территории школ посторонних лиц и въезда незнакомого автотранспорта.
Резня в пермской школе №127 произошла утром 15 января. По официальным данным, подрались двое подростков. Их пыталась утихомирить учительница 4 класса. В результате женщина получила ножевое ранение шеи, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Также пострадали 14 учеников, среди них - зачинщик резни. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".
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И опять не дадут денег. Потребовали и от поликлиник, и от школ, что бы появилась охрана, но все "за счет внутренних средств"!
Как и выполнение Дорожной карты- Путин продекларировал, но денег не дал. Она выполняется за счет увольнения учителей и врачей, и того, что они работают по две смены.
Выделите отдельно средства из бюджета!
Ну придёт очередная бумажка с указанием "усилить" и "повысить". А как не будет в школах и садах денег на охрану, так и останется. Сколько школ и детских садов организуют охрану как могут, в виде общественной нагрузки - в школах - силами учителей и уборщиц, в садах - силами воспитателей и помощников воспитателей (причем без отрыва от основной работы). В первую очередь проверять нужно учредителей - выделяют деньги на охрану или нет.
Руководители этих учреждений только на бумаге - "самостоятельные" юридические лица. На самом деле они для учредителей вроде как зиц-председатель Фунт для Остапа Бендера.
В поликлиниках, судя по предыдущему комментарию - та же картина.
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