Дети старше 10 лет смогут ездить в поездах без взрослыхСегодня в 09:26
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За ними будет приглядывать проводник.
Дети старше 10 лет уже в этом году смогут ездить в российских поездах без сопровождения взрослых. Об этом "Российской газете" рассказал генеральный директор АО ФПК Петр Иванов. По его словам, на станции назначения проводник будет передавать ребенка доверенному лицу.
Сейчас родители могут отправлять своих детей на отдых или соревнования железнодорожным транспортом только в составе организованных групп или в сопровождении родственников. В то время как самолетами дети путешествуют самостоятельно уже давно. Как правило, для детей 5-16 лет взрослым достаточно просто оформить услугу сопровождения, а по достижении 12-13 лет ребенок и вовсе может обойтись на борту без присмотра стюардесс, передает "Уралинформбюро".
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