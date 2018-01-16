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Губернаторам поручили повысить рождаемостьСегодня в 09:54

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Дополнительными мерами поддержки.

В регионах России должны появиться дополнительные меры стимулирования рождаемости. Письма с такими рекомендациями разослало федеральное Министерство труда губернаторам, пишут "Известия".

Среди возможных мер - дополнительные материальные выплаты (как единоразовые, так и регулярные), улучшение жилищных условий и создание 12-часовых детских садов. Стимулирование должно касаться семей с любым уровнем дохода и идти параллельно с федеральными мероприятиями.

Два последних года в стране снижается рождаемость. Так, в 2017 году в Свердловской области этот показатель снизился на 11,3% и составил 12,5 на 1 000 населения, передает "Уралинформбюро". Ранее губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев нацелил глав муниципалитетов на совершенствование демографической политики в регионе.

Ранее по теме:
На Среднем Урале смертность "догнала" рождаемость

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