Дополнительными мерами поддержки.

В регионах России должны появиться дополнительные меры стимулирования рождаемости. Письма с такими рекомендациями разослало федеральное Министерство труда губернаторам, пишут "Известия".

Среди возможных мер - дополнительные материальные выплаты (как единоразовые, так и регулярные), улучшение жилищных условий и создание 12-часовых детских садов. Стимулирование должно касаться семей с любым уровнем дохода и идти параллельно с федеральными мероприятиями.

Два последних года в стране снижается рождаемость. Так, в 2017 году в Свердловской области этот показатель снизился на 11,3% и составил 12,5 на 1 000 населения, передает "Уралинформбюро". Ранее губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев нацелил глав муниципалитетов на совершенствование демографической политики в регионе.

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