Работники Группы ММК вернулись с медалями с отраслевой семейной встречиСегодня в 11:00
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В Москве.
Три семьи работников Группы ММК стали участниками отраслевой встречи "Семья металлургов – 2017". В начале января в Москве побывали Мурзабаевы, Птицыны и Домаревы - победители профсоюзного корпоративного конкурса "Семья металлурга".
Тлеген Мурзабаев трудится сталеваром в ЭСПЦ. Евгений Птицын – менеджер лаборатории охраны окружающей среды, а его супруга Лилия – ведущий экономист управления финансов и экономики метизно-калибровочного завода "ММК-Метиз".
Глава семьи Домаревых – Алексей – работает вальцовщиком стана холодной прокатки ЛПЦ №8. Все три семьи очень творческие, активные и спортивные, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".
Всего на праздник, организованный Центральным советом ГМПР и Фондом милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов "Сплав", съехались 16 семей из Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новгородской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей.
В гостиничном комплексе Института искусств и информационных технологий поселка Менделеево взрослые и дети показывали свое мастерство и таланты. Только конкурс "Визитная карточка" длился несколько часов. Также прошли, соревнования по дартсу, армрестлингу, плаванию, различные семейные эстафеты на быстроту, выносливость, наблюдательность. Особый взгляд на окружающее помог выявить фотоконкурс.
В итоге победители были названы в 33 номинациях. Каждая семья увезла из столицы комплекты заслуженных медалей, дипломов и призов, а также море впечатлений от посещения новогодней Москвы, Москвариума, ВДНХ и Кремлевской елки.
На встрече с заместителем председателя ГМПР Андреем Шведовым взрослые обсудили проведение СОУТ, состояние отрасли, важность роли профсоюза. Ведь завтра выбрать металлургию своим образом жизни могут их дети.
Как грамотно раскрыть способности малышей, помочь им правильно выбрать жизненный путь, рассказала кандидат психологических наук, доцент Московского педагогического университета Алла Фомина.
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