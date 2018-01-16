На время ЧМ-2018 екатеринбуржцев будут пускать к домам по пропускамСегодня в 10:44
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И в определенные часы.
В дни матчей чемпионата мира по футболу (14,15, 21 и 27 июня) екатеринбуржцам, работающим внутри периметра улиц Токарей - Московская -ВИЗ-бульвар - Гурзуфская, придется оставить свои авто дома и пересесть на общественный транспорт. Проезд к зданиям, попадающим в зону ограничений, будет свободен только до 10.00, пишет газета "Коммерсантъ".
Жильцы домов, попадающих в закрытый периметр улиц, смогут подъехать к своим подъездам до 12.00, 14.00 или 15.00 (в зависимости от времени проведения матча). Для этого с 15 февраля по 15 марта им нужно будет аккредитовать свои авто через управляющие компании и ТСЖ.
Открываться периметр для движения автомобилей в этом квадрате будут не позднее чем через три часа после окончания матча, передает "Уралинформбюро".
Как сообщалось ранее, до конца июля 2018 года для движения пешеходов и автомобилистов будут недоступны три участка улиц Пирогова (от Анри Барбюса до Татищева), Ключевской (от Мельникова до Пирогова) и Татищева (от Мельникова до Репина) в сторону центра.
Стоит напомнить, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В уральской столице 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.
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