Запрет сняли фильмом про смайлики.

В Саудовской Аравии впервые после 35-летнего перерыва показали художественные полнометражные фильмы. Картины были предназначены для детской аудитории, передает "Уралинформбюро".

Показ устроили в честь кинофестиваля для всей семьи, который проходит в Центре культур и искусств города Джидда на побережье Красного моря.

В течение недели посетители смогут посмотреть американские мультфильмы "Капитан Подштанник: Первый эпический фильм" и "Эмоджи фильм", пишет Newsweek.

Стоит отметить, что в 80-х годах прошлого века в Саудовской Аравии были запрещены кинотеатры: грехом считался массовый показ фильмов и одновременное пребывание в кинозале мужчин и женщин. Саудитам приходилось ездить на сеансы в соседнее государство - Бахрейн.

Неизвестно, можно ли в рамках кинофестиваля мужчинам и женщинам смотреть детские фильмы вместе. Но источники отмечают, что ленты "Эмодзи Фильм" и "Капитан Подштанник" прошли цензуру до того, как их показали широкой публике. Критики должны были исключить "любую непристойность", которая не соответствует законам и ценностям страны.

Прошлогодние реформы властей Саудовской Аравии позволили внести изменения в сферы киноиндустрии и телевидения. Ожидается, что к 2030 году в королевстве откроют около 300 кинотеатров.

Ранее в этой стране открылись двери концертных залов и дискотек, а женщинам разрешили управлять автомобилями.

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