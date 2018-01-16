Им и металл по плечу.

В Верхней Салде в рамках программы ранней профориентации JuniorSkills прошел первый городской чемпионат по сварке среди учеников девятых классов. Организаторами соревнований стали корпорация "ВСМПО-Ависма" и многопрофильный техникум имени А.А.Евстигнеева.

Конкурсные задания выполняли шесть подростков, среди которых были и девушки. Победителем стал ученик школы №1 Александр Павин. Серебро досталось девятикласснику СОШ №6 Тимуру Кокшарову. Третье место заняла Ангелина Бажина из школы №2, сообщили "Уралинформбюро" организаторы.

"Сварщик – это четвертая профессия, с которой мне удалось познакомиться. Я попробовала себя в роли фрезеровщика, крановщика и оператора станков с программным управлением. Легче всего далась работа крановщика, а сварщик оказался интереснее. Это как искусство – не всем дано", – рассказывает Ангелина.

По словам педагога по сварочному делу Светланы Нестеровой, у девочек получаются более ровные соединения - они кропотливо крепят детали между собой.