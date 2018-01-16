Перевозящие больных.

В Челябинской области водитель автомобиля златоустовской скорой помощи получил постановление о наложении штрафа в 500 рублей за превышение скорости. Спецмашина была зафиксирована камерой видеонаблюдения, когда экстренно транспортировала пациента в тяжелом состоянии в Челябинскую областную больницу. Медики обжаловали решение правоохранителей в суде.

Как пояснил замначальника центра автоматической фиксации административных правонарушений областного управления ГИБДД Андрей Смирнов, передвижной комплекс фиксирует правонарушение только в виде фотографии.

"Когда инспектор выносит постановление, он не располагает данными, были ли включены проблесковые маячки. И у инспектора нет выбора — по закону он обязан принять меры к данному транспортному средству. Большинство больниц области в таких ситуациях обжалуют постановление нам. Предоставляют путевой лист, журнал, и мы без проблем удовлетворяем жалобу и отменяем постановление. И это касается всех оперативных служб, транспортные средства которых могут двигаться на какой-то экстренный вызов, чрезвычайную ситуацию. Почему в данном случае скорая помощь обратилась в суд, я не готов сказать", - цитирует Андрея Смирнова портал 74.ру.

В свою очередь, руководитель муниципального автономного учреждения "Челябмедтранс" Андрей Миляев сообщил "Уралинформбюро", что штрафы за превышение скорости – не редкость в работе водителей скорой помощи. Статистики не ведется, но бывает, что в день сразу несколько спецмашин попадают под прицел камер видеонаблюдения, а бывает – не чаще одного раза в неделю.

"К нам поступают постановления о наложении штрафа за превышение скорости. Мы собираем документы, берем справку из службы скорой помощи, что машина двигалась с маячками, сдаем в ГАИ - и в 95% случаев штраф отменяется", - добавил Миляев.