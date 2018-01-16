На 1,8%.

В России в 2017 году цены на жизненно важные лекарства рекордно упали. Медикаменты в среднем подешевели на 1,8%, пишут "Известия" со ссылкой на федеральный Росздравнадзор. В последний раз цена на эти лекарства снижалась в 2013 году на 0,6%.

Больше всего "скинули" в цене препараты стоимостью до 50 рублей – на 2,1%. Лекарства из сегмента от 50 до 500 рублей подешевели на 1,9%. Медикаменты дороже 500 рублей – на 1%, передает "Уралинформбюро".

В Минздраве России считают, что лекарства дешевеют за счет государственного регулирования и мониторинга цен. По мнению экспертов, препараты из этой категории будут и дальше дешеветь.