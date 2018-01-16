Запустят электростанцию.

На территории чернобыльской АЭС заработает солнечная электростанция, которая будет производить один мегаватт электроэнергии. Об этом сообщает издание Science Alert.

Реализацией проекта занимается украино-немецкая компания Solar Chernobyl. Станция будет располагаться лишь в 100 метрах от саркофага, построенного над разрушенным в 1986 году ядерным реактором. Строительство комплекса находится на завершающей стадии, передает "Уралинформбюро".

Солнечная электростанция оборудована 3,8 тысячами фотоэлектрических панелей. Отмечается, что она способна обеспечить электроэнергией поселок среднего размера, состоящий примерно из двух тысяч домов. В перспективе планируется увеличение производства электроэнергии почти в сто раз.