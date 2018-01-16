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Ямал заплатит "дефицитным" врачам по миллионуСегодня в 11:17

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При переезде на север.

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа будут выплачивать по миллиону рублей узкопрофильным врачам, готовым переехать в регион для работы в местных больницах. В бюджете заложены средства на субсидии для 42 врачей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора.

С 2012 года по программе "Земский доктор" в села и поселки региона привлекли 125 молодых специалистов.

Ямальские города испытывают дефицит кадров в акушерстве и гинекологии, терапии, педиатрии, неврологии, неонатологии, онкологии, оториноларингологии, офтальмологии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, урологии, генетике.

Округ активизировал работу и на воспитании собственных специалистов. В школах работают несколько медицинских классов, где старшеклассники готовятся к поступлению в медицинские вузы. Только в 2017 году в регион вернулись и начали работать 12 молодых специалистов после обучения.

Кроме того, всем молодым ямальским врачам предоставляется единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей и в течение первых трех лет работы ежемесячно к заработной плате добавляется восемь тысяч рублей.

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