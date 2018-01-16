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Жителей екатеринбургского Академического зовут "смыть грехи"Сегодня в 11:50

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В специальной купели.

19 января, в праздник Крещения Господня, жителей екатеринбургского микрорайона Академический ждут в храме Святых Божиих строителей. Днем ранее там пройдет чин водосвятия, а в полночь начнется Божественная литургия, сообщили "Уралинформбюро" представители управляющей компании.

По окончании службы все желающие, которых ожидается более тысячи, смогут окунуться в основательную бетонную купель, которая появилась возле храма только в этом году. Рядом с ней расположатся палатки для переодевания и пункт обогрева. После купания можно будет угоститься горячим чаем.

"Стоит отметить, что купание в день Крещения Господня не освобождает человека от грехов, но является доброй традицией", - комментирует настоятель Храма Святых Божиих строителей отец Даниил Рябинин.

Получить святую воду в храме можно после освящения 18 января и на другой день - после литургии.

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