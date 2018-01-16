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Росавиация "подрезала крылья" четырем авиакомпаниямСегодня в 12:35

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Они должны сократить число рейсов.

В январе четыре авиакомпании должны сократить число чартерных рейсов. Такое требование выдвинула Росавиация, пишут "Ведомости". AZUR air, Nordwind и "Икар" уменьшат число вылетов на 30%, Royal Flight – на 20%.

У данных перевозчиков недостаточно большой резерв судов, которые должны вывозить пассажиров в случае поломок основных бортов. Специальная комиссия Росавиации для контроля за этим была создана в сентябре 2017 года после краха "ВИМ-авиа".

Если авиакомпании откажутся сократить число чартеров, ведомство сделает это за них. Росавиация будет выдавать разрешения для полетов лишь частично. Уже сейчас регулятор дает разрешения лишь на двое суток вперед, а не на всю программу полетов, передает "Уралинформбюро".

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