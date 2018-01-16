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Прокуратура обязала власти Каменского ГО обогреть селянСегодня в 12:12

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Через суд.

Жители двух многоквартирых домов и двух коттеджей в деревне Шилова (Каменский ГО) несколько лет страдали из-за низкой температуры в помещениях. Виновных в бытовых неудобствах нашла прокуратура.

Как оказалось, указанные дома обогревают 3 электрокотла, установленные в 2009 году в доме отдыха "Шиловский". Однако администрация муниципалитета не поставила оборудование на обслуживание специализированной организацией. Также выяснилось, что средства на их обслуживание в должном объеме не выделяются.

Для устранение нарушений сотрудники надзорного ведомства обратились в суд с иском в отношении администрации Каменского ГО. Инстанция приняла сторону прокуратуры. На исполнение судебного решения у властей городского округа есть месяц, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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