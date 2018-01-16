В 2018 году.

В Свердловской области в 2018 году продолжится обеспечение жильем медицинских работников. Об этом 16 января заявил губернатор региона Евгений Куйвашев, передает "Уралинформбюро".

По его словам, на решение жилищного вопроса выделено 300 миллионов рублей – не только в селах, но и городах. Другой актуальный вопрос, который получит развитие в наступившем году, это - развитие медицинской инфраструктуры в сельской местности.

"Мы строим фапы (фельдшерско-акушерские пункты – прим. ред.), более 70 карет скорой помощи получили больницы. Мы и далее будем обновлять автопарк. В 2018 году 12 фапов построим", - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что Свердловская область сохраняет высокие темпы по макроэкономическим показателям. Так, в 2017 году в Свердловской области реализовано почти два десятка крупных инвестиционных проектов. Только из федерального бюджета на поддержку свердловских промышленных предприятий в прошлом году привлечено 9,3 миллиарда рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

"Хорошо поработали аграрии - рост надоя молока, прирост в птице и растениеводстве. Продолжали развивать соцсферу: это детские сады и школы, их строительство и реконструкции", - подвел итоги 2017 года Евгений Куйвашев.