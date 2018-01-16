Из-за планового ремонта.

В 29 домах на улицах Белинского, Гоголя, Розы Люксембург, Карла Маркса и Энгельса в центре уральской столицы остыли батареи. На теплопункте идут плановые работы по автоматизации оборудования, сообщили "Уралинформбюро" в Центральной диспетчерской службе.

По данным пресс-службы Екатеринбургской теплосетевой компании, отопление отключено с 10.00 до 15.00 16 января. Работы по замене устаревшего оборудования на импортное проводятся с лета 2017 года. Остывают батареи ненадолго и только в те периоды, когда уличная температура не опускается ниже минус 10 градусов, заверили в компании. Обновление оборудования позволит минимизировать человеческий фактор в работе теплоэнергетиков и уменьшит вероятность аварий.