"Нафаршированы" бактериями и антибиотиками.

Мясо цыплят-бройлеров оказалось небезопасным для потребителей. НКО "Росконтроль" обнаружила в продукции шести известных производителей антибиотики, болезнетворные бактерии и следы "накачки", когда в мышцы делают инъекции соляного раствора для увеличения массы, передает "Уралинформбюро".

Бедра цыплят-бройлеров, выпущенные под марками "Петелинка", "Ржевское подворье", "Мираторг", "Ясные зори", "То, что надо!" и "Каждый день", оказались "усыпаны" сверхнормативным количеством микроорганизмов, что говорит о нарушении правил производства и хранения. Также в мясе от "Режевского подворья" и "Каждого дня" были обнаружены сальмонеллы, а в продукции "Ясных зорь" - листерии. Обе бактерии вызывают тяжелые инфекционные заболевания.

При этом только "Ясные зори" и "Петелинка" прошли тест на отсутствие антибиотиков. "Мираторг" и "Режевское подворье" уличили в обкалывании бедер соляным раствором ради увеличения массы продукции.

Также продукция всех шести производителей не соответствует по пищевой ценности данным, указанным на упаковке.