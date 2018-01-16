Это рекорд.

Аэропорт Кольцово обслужил более 5,4 миллиона пассажиров в 2017 году. Это на 26% больше, чем годом ранее, и самый большой показатель в истории, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиагавани.

Основным драйвером роста стали международные перевозки. В прошлом году рейсами за границу из уральской столицы воспользовались 1,9 миллиона человек. Это на 67% выше показателя предыдущего периода. Перевозки на внутренних линиях выросли на 11% и составили 3,5 миллиона человек.

Всего из аэропорта Екатеринбурга в минувшем году выполняли рейсы 67 авиакомпаний. География полетов включала 111 направлений. В топ-5 маршрутов вошла Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Анталья, ставшая абсолютным лидером на международных линиях .

Объем перевозок на турецкий курорт составил рекордные для аэропорта 533 тысячи пассажиров. Существенный рост продемонстрировали и другие заграничные направления. Дубай, Прага, Санья, Краби, Тель-Авив, Астана и Тбилиси выросли более чем на 60%. На треть и более увеличились объемы перевозок в Нячанг, Париж и Подгорицу. Востребованными среди пассажиров Кольцово стали новые международные направления полетов – Бодрум, Даламан, Пардубице, Утапао, Фукуок и Шарджа.

В 2017 году вырос трансферный пассажиропоток уральской авиагавани. За год полетами со стыковкой в столице Урала воспользовалось более 360 тысяч пассажиров, этот показатель вырос на четверть по сравнению с 2016-м.