Американская чета заковала 13 своих детей в цепиСегодня в 14:33
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И морила голодом.
В Калифорнии супруги Аллен и Луиз Анна Турпин взяты под арест по обвинению в пытках и оставлении в опасности десяти родных детей.
О зверствах, творимых родителям, полиции рассказала 17-летняя девушка, которой удалось сбежать из особняка в Перрисе и дозвониться до службы спасения, пишет Daily Mail.
Приехав в коттедж Турпинов, стражи порядка обнаружили в одной из комнат 13 человек в возрасте от 2 до 29 лет. Некоторые из них были цепями прикованы к кроватям. Все узники были очень грязны, истощены и обезвожены. Увидев освободителей, они попросили еды и воды. Позже их всех госпитализировали.
Аллен и Луиз Анна так и не смогли объяснить, что происходило с их детьми.
Глава семейства числится директором частной школы, где по документам на домашнем обучении находятся шестеро его сыновей и дочерей. Также он зарабатывал 140 долларов в год по контракту с оборонным предприятием. В 2011 году семья объявила себя банкротом, накопив полумиллионный долг.
Стоит отметить, что никто из соседей семейства никогда не видел возле дома Турпинов детей. Последние несколько лет им не давали общаться даже с собственными бабушкой и дедушкой.
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