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Минздрав сделает ставку на борьбу с онкологиейСегодня в 14:09

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В 2018 году.

Глава федерального Минздрава Вероника Скворцова назвала борьбу с онкологией приоритетом 2018 года. На текущий год министерство планирует расширить сеть амбулаторной помощи пациентам с онкологией, в том числе паллиативной, пишет ТАСС.

"За последние два года число паллиативных центров увеличилось на 40%. Острота проблемы по обезболивающим была снята год назад", – сообщила министр.

Впрочем, по оценкам экспертов, в паллиативной помощи нуждаются 1,3 миллиона россиян, а получают – 300 тысяч. В обезболивании нуждаются порядка 800 тысяч человек, но получают всего 30 тысяч, передает "Уралинфорбюро".

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