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Минздрав отчитался о разгромной победе трезвости в РоссииСегодня в 16:06

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"Воевали" пять лет.

Россияне стали отворачиваться от бутылки - потребление алкоголя в стране за последние пять лет упало на 80%. Такие данные озвучила на деловом завтраке в рамках Гайдаровского форума-2018 глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, передает "Уралинформбюро".

Реже жители России тянутся и к сигаретам: число курильщиков сокращается и среди взрослых, и среди подростков.

"Если оглянуться на 5-7 лет назад, то мы сумели отчасти побороть такие вредные привычки как курение, благодаря самому продвинутому закону по борьбе с табакокурением. Мы смогли снизить буквально за пять лет курение среди взрослых на 22%, среди детей и подростков — в три раза. Пассивное курение снизили в 4,5 раза", - рассказала министр.

При этом армия любителей спорта, по подсчетам чиновников, выросла более чем на 40%.

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