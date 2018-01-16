Для безопасности движения.

Власти Екатеринбурга решили запретить остановку транспорта на семи улицах Екатеринбурга. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии.

В первом квартале 2018 года знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" будут установлены на улицах Белинского (от Куйбышева до Карла Маркса и от Большакова до Тверитина), Малышева (от Луначарского до Восточной), Сухорукова (от Татищева до Нагорной), Ямской (от Чкалова до Громова по нечетной стороне), Гурзуфской (вдоль дома на Московской, 52) и Фурманова (около дома № 123). "Безостановочным" станет также участок проспекта Ленина от улицы Вайнера до Банковского переулка.

Кроме того, с 1 февраля на пересечении улиц Щербакова и Самолетной будет изменен режим работы светофорного регулирования с ограничением маневров. Там планируется запретить разворот со стороны Объездной дороги, а также прямое движение и поворот налево при выезде с дублера улицы Щербакова. По словам представителей горадминистрации, такое решение принято для повышения транспортной безопасности и увеличения пропускной способности улицы.