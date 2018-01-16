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Российский кефир кишит вредными бактериямиСегодня в 16:24

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И плесенью.

В кефире популярных российских марок эксперты обнаружили кишечную палочку и плесень. Среди отметившихся – "Буденновскмолпродукт", "Давлеканово", "Молочные продукты из Дубровки", "Молочный комбинат "Ставропольский", "Солнышко Кубани" и "Околица". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Роскачества.

Бактерии и плесень нашли в 19 из 36 образцов кефира. Кроме того, установлено, что пять производителей кефира ("Буденновскмолпродукт", "Давлеканово", "Деревенское молочко", "Добрая буренка" и "Народный") используют крахмал.

По итогам лабораторных испытаний был составлен список продукции высокого качества. В топ-10 вошли "36 копеек", "Авида", "Агрокомплекс", "Домик в деревне", "Нежеголь", "Останкинское 1955", "Простоквашино", "Рузский", "Томмолоко" и Parmalat.

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