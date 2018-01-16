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Мэрия Екатеринбурга отбрыкивается от многомиллионных претензий подземкиСегодня в 18:00

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Ссылаясь на "туманные" формулировки.

В Арбитражном суде Свердловской области 16 января состоялось рассмотрение иска Екатеринбургского метрополитена к горадминистрации на сумму 146,8 миллиона рублей.

Столь внушительную сумму подземка требует в качестве компенсации убытков, понесенных предприятием при перевозке льготников в 2014-2015 годах, передает "Уралинформбюро".

Чтобы уладить процесс мирно, метрополитен трижды обращался в горадминистрацию с просьбой о возмещении средств (в 2015, 2016 и 2017 годах), но получал отказ. После чего и подал иск в суд.

Представитель мэрии в суде настаивал на том, что руководство МУПа все это время обращалось не туда. Слало письма бывшему вице-мэру по вопросам транспорта и экологии Евгению Липовичу, в городской комитет по благоустройству, департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) и другие подразделения мэрии, которые бюджетными средствами не распоряжаются. В то время как письма следовало бы направлять на почту главе городской администрации Якобу, либо в приемную мэрии.

К тому же в рассылаемых по комитетам обращениях содержались лишь просьбы подземки "оказать содействие в выплатах", а не прямое истребование сумм.

Представитель метрополитена парировал, что форма претензий законом не определена, а текст писем был составлен с использованием юридической лексики. К тому же часть сумм по этим обращениям подземка все же дождалась.

На что представитель горадминистрации заявил, что выплаты МУП производились совсем по другим основаниям - в соответствии с постановлением, а не потому что чиновников растрогали "слезные" письма предприятия.

Заслушав все доводы сторон, суд отложил рассмотрение дела до 18 января. За это время представитель горадминистрации должен ознакомиться с возражениями метрополитена на свое ходатайство.

Ранее по теме:
Екатеринбургский метрополитен "трясет" с мэрии 146 миллионов

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