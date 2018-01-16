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Екатеринбуржцы выбирают постарше и подорожеСегодня в 17:37

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Среди подержанных машин.

В 2017 году автомобилисты уральской столицы выкладывали за машину, купленную на вторичном рынке, 493 тысячи рублей. Это на 7% больше, чем годом ранее, но на 14% дешевле, чем в среднем по России (573 тысячи рублей), передает "Уралинформбюро".

По данным портала "Авто.ру", подержанные машины на екатеринбургском рынке "постарели". Если год назад их выставляли на продажу "в возрасте" 9 лет и 7 месяцев, то теперь - в 10 лет и 2 месяца.

Пальму первенства на вторичном рынке удерживает Lada, на которую традиционно приходится 20,3% спроса и 19,1% предложения. Значительно отстает от лидера Toyota - 9,3% и 7,2% соответственно. Замыкает тройку по спросу Hyundai (6,4%), а по предложению - Nissan (5,4%).

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