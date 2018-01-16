В области заболеваемость выросла в 4 раза.

За неделю с 8 по 15 января в Екатеринбурге 9,3 тысячи горожан заразились ОРВИ. Заболеваемость превысила эпидемический порог на 25%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Всего на Среднем Урале за вторую неделю года зарегистрировано 19,6 тысячи случаев заражения ОРВИ. Заболеваемость выросла в четыре раза по сравнению с предыдущей неделей. Эксперты связывают это с возвращением школьников с каникул. Однако в области показатель ниже эпидпорога. Высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Ирбите, Каменске-Уральском, Богдановиче и Свободном. На карантин закрыт один детсад в Верхотурье.

Вирус гриппа в области не зарегистрирован.