"Храм у драмы" обсудят с жителями ЕкатеринбургаСегодня в 18:21
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Пообещал Куйвашев.
Храм святой Екатерины не будут строить без обсуждения проекта с горожанами. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Не волнуйтесь, так не получится, что вы однажды утром проснетесь и увидите храм на воде", — заявил глава региона в ходе пресс-конференции. Стоит напомнить, что ранее храм святой Екатерины собирались возвести на искусственном острове на Городском пруду.
Но эта идея встретила критику со стороны ряда общественных организаций. Поэтому было решено перенести стройплощадку на другое место, поближе к Театру драмы. Соответствующий приказ областного Минстроя вышел в ноябре 2017 года. Однако, по словам губернатора, конкретного проекта пока нет.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", на итоговом заседании градсовета Екатеринбурга предложено вынести концепцию Храма святой Екатерины на одно из заседаний совета в 2018 году. Кроме того, по мнению архитекторов, по храму следует провести конкурс проектов.
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