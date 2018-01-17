И направить его напрямик.

Жители Екатеринбурга недовольны новым автобусным маршрутом, который планируют пустить из микрорайона Солнечный до железнодорожного вокзала.

В беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" горожане посетовали, что через 32 и 19 военные городки ходит достаточно много транспорта, улицы Титова и 8 Марта им перегружены. Поэтому для удобства жителей, живущих на Вторчермете, а особенно в квадрате улиц Патриса Лумумбы, Братской, Зенитчиков, новый маршрут следовало бы проложить напрямую - без заезда в 32 военный городок.

В пресс-службе мэрии агентству заявили, что автобусный маршрут №53 еще не разыгрывался муниципалитетом на торгах. Поэтому недовольные горожане могут направить письмо на имя главы администрации Александра Якоба с просьбой его пересмотреть. Если доводы екатеринбуржцев будут убедительны, чиновники "перекроят" маршрут.

Ранее по теме:

По екатеринбургскому Вторчермету запустят новый автобусный маршрут