"Уральские авиалинии" станут чаще летать в ПрагуСегодня в 09:06
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Из Екатеринбурга.
С 30 марта 2018 года "Уральские авиалинии" увеличат частоту рейсов по маршруту Екатеринбург - Прага - Екатеринбург. Улететь в столицу Чехии можно будет по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.
Нововведение призвано сделать обслуживание пассажиров еще более удобным и качественным. Гибкое расписание поможет спланировать полноценный отпуск, уик-энд в Праге или путешествие по странам шенгенской зоны.
Билеты в Прагу можно купить на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
Прага получила название Города тысячи шпилей за свои башни, готические соборы, барочные храмы и извилистые улочки. Путешественники могут посетить природный парк Олений ров, прогуляться по летнему дворцу королевы Анны с Бельведером или заняться поиском необычных скульптур работы Давида Черного: Подхалимство, Перевернутый Конь и других. Разнообразить отдых помогут поездки и экскурсии в соседние Брно, Оломоуц, Кутна-Гору или замки Карлштейн, Крумлов, Пернштейн. Неизгладимое впечатление оставит чешская кухня: огромное "вепрево колено", невероятно вкусное пиво, пряный трдельник.
"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год ее услугами воспользовались свыше 8 миллионов человека. Более чем на 200 направлениях полетов работают 43 Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).
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