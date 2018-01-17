На Среднем Урале стало меньше аварий16 января в 18:49
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На 429.
В Свердловской области в 2017 году снизилось количество ДТП, а также число погибших и пострадавших в авариях. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в отделении пропаганды областного УГИБДД.
Так, за 12 месяцев в регионе зарегистрировано 2 556 ДТП (на 429 меньше, чем в 2016 году). Число смертельных аварий упало на 13,3% (на 63 человека меньше, чем в прошлом году), количество раненых снизилось на 15,4% (3 321 человек в 2017 году против 3 925 в 2016-м).
Исключением стали Полевской и Ревда - там наблюдается рост по всем трем показателям аварийности.
Основными видами ДТП стали столкновения и наезды на пешеходов. Их доля от общего числа аварий составила 42% (1070) и 33% (832) соответственно. Также возросло количество наездов на препятствия. В таких авариях погибли 23 человека и ранены 216 человек.
Основные причины ДТП - несоблюдение очередности проезда (479 ДТП), выезд на встречную полосу (356 ДТП, 130 погибших, 724 пострадавших), пьяная езда (255 ДТП, 94 погибших, 375 пострадавших).
Рост аварийности зафиксирован на подъезде к Екатеринбургу от автодороги М5 "Урал". На остальных трех федеральных трассах отмечено снижение числа ДТП. Наибольшее количество аварий произошло на тюменской трассе: 84 ДТП, в которых погиб 21 человек, еще 138 пострадали. На Серовском тракте в результате 118 ДТП погибли 33 человека, 186 пострадали.
Также зафиксирован рост аварийности на региональных дорогах: Серов - Североуральск - Ивдель, Екатеринбург - Полевской, Камышлов - Сухой Лог и на Южном подъезде к Нижнему Тагилу.
В 2017 году на дорогах региона произошло 832 аварии с участием пешеходов, погибли 154 человека. С участием детей произошло 264 ДТП (13 детей погибло, еще 286 получили травмы).
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