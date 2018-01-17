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Свердловский депутат проинспектировал школы Екатеринбурга16 января в 18:52

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Потратившие его миллион.

Депутат Заксобрания Среднего Урала Евгений Зяблицев проверил, на что школы Октябрьского района Екатеринбурга в 2017 году потратили его миллион. Бюджетные средства, выделенные из Резервного фонда региона, парламентарий выдал учебным заведениям на решение проблем благоустройства.

Так называемый "депутатской миллион" народный избранник распределил между пятью объектами, среди них оказалась и школа №62.

"С этой школой сотрудничаем уже давно, много помогаем. Из последнего: сделали ремонт помещения под школьный музей. Работы завершены, осталось установить шкафы для экспонатов, повесить жалюзи и так далее. Из средств моего депутатского миллиона в 2017 году был выполнен ремонт туалета для мальчиков, ранее отремонтировали туалет для девочек", - сообщил "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

Стоит отметить, что средства от "депутатского миллиона" достались также школам № 14, 37, 47 и 43.

Деньги учебные заведения вложили в установку пластиковых окон, освещение, покупку оборудования в пищеблок столовой и приобретение интерактивных досок.

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