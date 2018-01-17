На Уктусе изменят схему движения16 января в 18:48
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А в центре запретят останавливаться.
На юге уральской столицы изменили схему автомобильного движения. С 1 февраля 2018 года будет запрещен разворот по Щербакова со стороны Объездной дороги. Также при выезде с дублера улицы Щербакова нельзя будет двигаться прямо и налево. Кроме того, изменится и режим работы светофоров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Нововведения должны увеличить пропускную способность улиц.
В первом квартале 2018 года запретят остановку автомобилей на участках ряда улиц:
- Белинского (от Куйбышева до Карла Маркса и от Большакова до Тверитина);
- Малышева (от Луначарского до Восточной);
- Ленина (от Вайнера до Банковского);
- Сухорукова (от Татищева до Нагорной);
- Ямская (от Чкалова до Громова по нечетной стороне);
- Гурзуфская (вдоль дома Московская, 52);
- Фурманова (около дома №123).
На участках будет работать эвакуатор.
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