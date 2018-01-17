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На Уктусе изменят схему движения16 января в 18:48

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А в центре запретят останавливаться.

На юге уральской столицы изменили схему автомобильного движения. С 1 февраля 2018 года будет запрещен разворот по Щербакова со стороны Объездной дороги. Также при выезде с дублера улицы Щербакова нельзя будет двигаться прямо и налево. Кроме того, изменится и режим работы светофоров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Нововведения должны увеличить пропускную способность улиц.

В первом квартале 2018 года запретят остановку автомобилей на участках ряда улиц:

  • Белинского (от Куйбышева до Карла Маркса и от Большакова до Тверитина);
  • Малышева (от Луначарского до Восточной);
  • Ленина (от Вайнера до Банковского);
  • Сухорукова (от Татищева до Нагорной);
  • Ямская (от Чкалова до Громова по нечетной стороне);
  • Гурзуфская (вдоль дома Московская, 52);
  • Фурманова (около дома №123).

На участках будет работать эвакуатор.

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