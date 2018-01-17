А в центре запретят останавливаться.

На юге уральской столицы изменили схему автомобильного движения. С 1 февраля 2018 года будет запрещен разворот по Щербакова со стороны Объездной дороги. Также при выезде с дублера улицы Щербакова нельзя будет двигаться прямо и налево. Кроме того, изменится и режим работы светофоров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Нововведения должны увеличить пропускную способность улиц.

В первом квартале 2018 года запретят остановку автомобилей на участках ряда улиц:

Белинского (от Куйбышева до Карла Маркса и от Большакова до Тверитина);

Малышева (от Луначарского до Восточной);

Ленина (от Вайнера до Банковского);

Сухорукова (от Татищева до Нагорной);

Ямская (от Чкалова до Громова по нечетной стороне);

Гурзуфская (вдоль дома Московская, 52);

Фурманова (около дома №123).

На участках будет работать эвакуатор.