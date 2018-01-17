На несколько дней.

В Свердловской области объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Соответствующее сообщение размещено на сайте Уральского гидрометцентра, передает "Уралинформбюро".

Смог, по данным синоптиков, накроет Средний Урал до вечера 19 января. С настоящего момента и до указанного времени в регионе будут сохраняться условия, неблагоприятные для рассеивания примесей в атмосферном воздухе.

При этом отмечается, что случаев задымленности и несвойственного воздуху запаха метеостанциями в текущий период не зафиксировано.