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Смог вновь накрыл Средний УралСегодня в 08:10

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На несколько дней.

В Свердловской области объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Соответствующее сообщение размещено на сайте Уральского гидрометцентра, передает "Уралинформбюро".

Смог, по данным синоптиков, накроет Средний Урал до вечера 19 января. С настоящего момента и до указанного времени в регионе будут сохраняться условия, неблагоприятные для рассеивания примесей в атмосферном воздухе.

При этом отмечается, что случаев задымленности и несвойственного воздуху запаха метеостанциями в текущий период не зафиксировано.

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