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Госпошлину навяжут МФЦСегодня в 09:03

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Для удобства россиян.

Россияне смогут оплачивать госпошлину без комиссии прямо в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 18 января 2018 года Госдума рассмотрит поправки к закону, позволяющие наделить МФЦ правом принимать платежи как от физических, так и от юридических лиц.

По мнению экспертов, нововведение сделает получение услуг более удобным для россиян. Особенно тех, кто проживает в небольших поселках и деревнях, где нецелесообразно размещать отделения банков, передает "Уралинформбюро".

Сегодня оплатить госпошлину можно только в отделении банков или с помощью коммерческих терминалов, которые берут значительные комиссии за оказание услуг.

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