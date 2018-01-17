Для удобства россиян.

Россияне смогут оплачивать госпошлину без комиссии прямо в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 18 января 2018 года Госдума рассмотрит поправки к закону, позволяющие наделить МФЦ правом принимать платежи как от физических, так и от юридических лиц.

По мнению экспертов, нововведение сделает получение услуг более удобным для россиян. Особенно тех, кто проживает в небольших поселках и деревнях, где нецелесообразно размещать отделения банков, передает "Уралинформбюро".

Сегодня оплатить госпошлину можно только в отделении банков или с помощью коммерческих терминалов, которые берут значительные комиссии за оказание услуг.