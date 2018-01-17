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Наследие Ван Гога пополнили две ранее неизвестные работыСегодня в 10:22

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Написанные углем.

Эксперты Музея Ван Гога подтвердили принадлежность руке мастера двух ранее неизвестных рисунков углем "Монмартр" и "Монмартр и каменный карьер". Этому предшествовали расширенные исследования техники, стиля, материалов обеих работ, сообщает пресс-служба музея.


"Монмартр", Художественный фонд Ван Влиссингена

"Эти два рисунка явно сделаны одной рукой и стилистически, напоминают модельные рисунки Ван Гога начала 1886 года, которые он делал в Антверпене, а затем в Париже, в студии Кормона. Используемые материалы также идентичны, и изображения могут быть связаны с картинами, созданными Ван Гогом на Монмартре весной и в начале лета. Эти две работы точно показывают, как художник ищет свой стиль в начале 1886 года. Они демонстрируют один из этапов становления Ван Гога - в Париже он вновь открыл себя, но все еще следовал традиционному пути", - говорит старший научный сотрудник Музея Ван Гога Тейо Меедендорп.

"Монмартр и каменный карьер" ранее был частью коллекции Винсента и Тео ван Гога. В 1911 году его передали дилеру в Гарлеме, который спустя шесть лет продал произведение искусства. После чего рисунок исчез из поля зрения и не вошел в первый каталог произведений Ван Гога, изданный в 1928 году. Только в 2012 году "Монмартр и каменный карьер" был обнаружен вновь, передает "Уралинформбюро".

Стоит от метить, что на сегодня известно более 900 работ Ван Гога. Около 500 из них хранятся в Музее Ван Гога.

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