В Екатеринбурге на похитителей газа завели 7 уголовных делСегодня в 10:28
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Пятерым вынесены приговоры.
Благодаря усилиям службы безопасности АО "Екатеринбурггаз" и при содействии полиции в 2017 году по фактам хищения газа в Екатеринбурге возбуждено 7 уголовных дел. Шесть из них уже дошли до суда, и пятерым фигурантам вынесены обвинительные приговоры.
Так, 1,5 года лишения свободы условно получил хозяин частного дома по улице Шекспира, 3. Мужчина самовольно врезался в газопровод и украл 4,6 тысячи кубометров природного газа. Помимо условного срока суд обязал расхитителя возместить материальный ущерб почти 195 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза".
Примечательно, что это не единственный "шекспировский" герой, осужденный за кражу, совершенную из газопровода. На скамью подсудимых попали еще две хозяйки домов с этой же улицы.
Владелица дома по адресу Шекспира, 14А украла 4,8 тысячи кубометров голубого топлива на сумму более 40 тысяч рублей, ее соседка (Шекспира, 14) тоже пользовалась газом бесплатно, причинив ущерб в 27 195 рублей. Обе женщины признали вину и согласились возместить нанесенный АО "Екатеринбурггаз" ущерб. Суд приговорил каждую к 1 году лишения свободы условно.
6 месяцев условно "заработал" и хозяин частного жилого дома по переулку Сергинскому, 28. Мужчина 8 месяцев пользовался голубым топливом бесплатно. АО "Екатеринбурггаз" был причинен материальный ущерб в размере 123 479 рублей, который потребитель согласился возместить.
Незаконные врезки практически всегда производятся с технологическими нарушениями, подчеркивают газовики. Это значит, высок риск утечки газа, что может стать угрозой здоровью и жизни как самих нарушителей, так и их соседей.
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