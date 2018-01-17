Из частного сектора.

В городском поселении Кондинское введен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Югры Наталья Комарова, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации муниципалитета.

Ограничительные мероприятия действуют с 13 января из-за того, что опасный вирус был выявлен у собаки из частного сектора. Бешенство подтверждено специалистами Тюменской областной ветеринарной лаборатории при исследовании мозга животного.

Экспертам предстоит установить, где пес заразился смертельной болезнью. Вероятнее всего, собаку укусило дикое животное.

Информации о других заражениях ветеринарам не поступало.