Надышались: содержание пыли в воздухе Екатеринбурга превысило нормуСегодня в 11:30
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В четыре раза.
Максимальная концентрация пыли в воздухе над Екатеринбургом превысила предельно допустимую норму в 3,6 раза. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Ведомство опубликовало результаты мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха в 11 городах региона в IV квартале 2017 года.
Много пыли в воздухе также было в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле. Там нормативы превышены в 2,5 и 1,9 раза соответственно.
Превышение нормы содержания диоксида азота зафиксировано в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Краснотурьинске, Каменск – Уральске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском, Ревде и Серове.
Диоксид серы выше нормы содержался в атмосфере Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска и Ревды. Пахло сероводородом в Нижнем Тагиле и Первоуральске.
Случаи превышения нормативов содержания оксида азота были зарегистрированы в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Первоуральске, Ревде, Серове. Показатели содержания оксида углерода "зашкаливал" в воздухе в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске.
Самый чистый воздух оказался в Асбесте: там не было зафиксировано превышения ни по одному из показателей.
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