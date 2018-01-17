В четыре раза.

Максимальная концентрация пыли в воздухе над Екатеринбургом превысила предельно допустимую норму в 3,6 раза. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Ведомство опубликовало результаты мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха в 11 городах региона в IV квартале 2017 года.

Много пыли в воздухе также было в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле. Там нормативы превышены в 2,5 и 1,9 раза соответственно.

Превышение нормы содержания диоксида азота зафиксировано в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Краснотурьинске, Каменск – Уральске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском, Ревде и Серове.

Диоксид серы выше нормы содержался в атмосфере Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска и Ревды. Пахло сероводородом в Нижнем Тагиле и Первоуральске.

Случаи превышения нормативов содержания оксида азота были зарегистрированы в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Первоуральске, Ревде, Серове. Показатели содержания оксида углерода "зашкаливал" в воздухе в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске.

Самый чистый воздух оказался в Асбесте: там не было зафиксировано превышения ни по одному из показателей.

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