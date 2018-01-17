В обмен на рекультивацию.

Челябинский егерь Ихтиандр Шарипов, признанный виновным в порче плодородных земель в Курганской области, заключил мировое соглашение с Россельхознадзором Зауралья. Об этом стало известно 16 января во время судебного заседания в Челябинском облсуде, где рассматривалась апелляция охотника на предыдущий приговор.

В пресс-службе инстанции "Уралинформбюро" сообщили, что по соглашению, заключенному между истцом и ответчиком, Россельхознадзор "прощает" егерю 2,5 миллиона рублей штрафа за порчу плодородных земель. Взамен на это Шарипов за свой счет должен произвести рекультивацию земельного участка, где была обустроена дорога.

Пока мировое соглашение судом не утверждено. В документе найдены неточности, которые стороны должны устранить до следующего заседания. Оно состоится 30 января.

В самом управлении Россельхознадзора по Курганской области корреспонденту агентства пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Челябинский егерь Ихтиандр Шарипов решил самовольно обустроить убитую дорогу на территории Курганской области, ведущую к охотничьей базе "Коклан". Специалисты зауральского Россельхознадзора, узнав о "новострое", решили, что почве был причинен вред и подали иск в суд. Служители Фемиды согласились с их доводами и обязали егеря выплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей.



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