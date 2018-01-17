В "сердце" Вторчермета реанимируют долгостройСегодня в 13:07
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Квартиры отдадут переселенцам и льготникам.
В Екатеринбурге на месте долгостроя по улице Мусоргского, 6 возведут жилой дом. Квартиры в нем получат переселенцы из аварийного жилья и льготники. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.
Начать строительство дома в "сердце" Вторчермета власти планируют уже в этом году. При должном финансировании стройку завершат через три года – в 2021 году. Сейчас за счет внебюджетных средств готовится вся необходимая проектная документация по объекту.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в 1980-х годах по адресу Мусоргского, 6 был построен девятиэтажный жилой дом для завода Вторчермет. Из-за ошибок проектирования здание стало разрушаться. Дом расселили, а недострой снесли. В 2013 году на месте образовавшегося пустыря власти решили построить служебную гостиницу для бюджетников. Аукцион на разработку проектной документации выиграла "Группа ЛСР" на Урале. Но в 2015 году из-за отсутствия денег у муниципалитета стройку законсервировали, возведя лишь один этаж. После этого чиновники еще несколько лет решали, как поступить с долгостроем, а заброшенное здание все это время стояло "нараспашку". И лишь в 2017 году администрацией Екатеринбурга был объявлен конкурс на его охрану.
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