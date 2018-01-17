Разбираются следователи.

В Асбесте госпитализированы ученики школы №24. На плохое самочувствие жаловались 26 школьников в возрасте 9-16 лет. У детей была рвота, жидкий стул и высокая температура. 5 из них доставили в стационаре для оказания необходимой помощи. Предварительный диагноз "Острая кишечная инфекция".

В причинах произошедшего разбираются следователи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. На месте также работают санврачи. В пресс-службе областного управления Роспотребнадзора обещали прокомментировать массовое заболевание детей позднее.