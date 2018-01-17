"Уральские авиалинии" увезут в Тель-Авив со скидкойСегодня в 13:08
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Из города на Неве.
До 21 марта 2018 года "Уральские авиалинии" проводят распродажу билетов на рейсы из Санкт-Петербурга в Тель-Авив. Отправиться в путешествие со скидкой можно будет по четвергам и воскресеньям до 24 марта включительно.
Перелет в одну сторону обойдется от 120 долларов, туда-обратно - от 269 долларов. В стоимость входят сборы, питание, ручная кладь массой до 5 килограмм и багаж весом до 23 килограмм. Цена может отличаться, в зависимости от курса валют на момент бронирования, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.
Приобрести акционные билеты, количество которых ограничено, можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
В Израиле мирно сосуществуют религиозные святыни, шумные тусовки, лечение в лучших клиниках и отдых на одном из трех морей. Наслаждаться отпуском в этой стране можно круглогодично, поэтому дешевые авиабилеты разлетаются как горячие пирожки.
"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 года их услугами воспользовались более 8 миллионов человек.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" является многократным лауреат международных и национальных премий, таких как Национальная премия "Крылья России", SafetyLeaders Awards, "Лучшие социальные проекты России", National Geographic Traveler Awards, Время инноваций и других.
География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот перевозчика насчитывает 43 самолета европейского концерна Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).
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