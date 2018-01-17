Потребовав снять предвыборные плакаты.

Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы объявило предвыборные плакаты с изображение Владимира Путина в Екатеринбурге незаконными и потребовало от регионального министерства по управлению госимуществом их ликвидировать.

В конце декабря 2017 года местные жители разместили в соцсетях фотографии предвыборных плакатов. На них изображен Владимир Путин с подписью "Одна страна – один президент!" и датой президентских выборов – 18 марта.



Фото: Валерий Шестаков / Facebook.com

Региональное УФАС выдало в адрес МУГИСО предупреждение, обязывающее до 26 января 2018 года демонтировать рекламные конструкции в четырех точках Екатеринбурга: на перекрестках улиц Белинского - Шварца, Вильгельма де Генина – Дерябиной, Учителей – Советская и на улице Щербакова.

По мнению антимонопольщиков, появление данных плакатов является нарушением закона "О конкуренции". Плакаты были установлены в конце 2017 года, когда Владимир Путин еще не подал документы в ЦИК.

В МУГИСО "Уралинформбюро" пояснили, что конструкции были демонтированы собственником еще до нового года.