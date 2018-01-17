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Горевшую в Тюмени многоэтажку восстановят за годСегодня в 15:07

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Состояние позволяет.

Девятиэтажку на улице Олимпийской в Тюмени, где произошел крупный пожар, можно восстановить. Представители администрации Тюмени и МЧС озвучили результаты обследования дома комплексом "Струна", передает "Уралинформбюро".

"Каких-либо повреждений конструкций здания не выявлено", – сообщил заместитель начальника областного ГУ МЧС Андрей Михнович.

В ближайшие два месяца специалисты проведут детальное обследование конструкций дома и разработают техзадание. Еще два месяца уйдет на подготовку проектно-сметной документации. Отремонтировать дом власти планируют до конца 2018 года.

Стоит напомнить, пожар в здании произошел 8 января. Огонь охватил обшивку здания, от пламени пострадали 43 квартиры дома. В пожаре погиб один человек, а 160 остались на улице. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемый в поджоге задержан.

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